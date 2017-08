Am 5. September 2017 stellt der Kabelnetzbetreiber Unitymedia in Hessen die Senderbelegung beim Kabelfernsehen um und schaltet gleichzeitig neue Kanäle auch in HD-Qualität auf. Kunden von Unitymedia, die das TV-Kabelangebot nutzen, müssen einen Sendersuchlauf durchführen, um weiterhin alle TV Sender empfangen zu können. In Hessen empfangen knapp 40 Prozent der Haushalte die TV-Signale über Kabel und könnten von der Umstellung betroffen sein (Quelle: Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten).

Gründe für die neue Kanalbelegung sind die Optimierung und die bessere Kapazitätsauslastung im Kabel. Durch die Einstellung des Analogfernsehens im Juni 2017 sind Kapazitäten frei geworden, die nun für weitere digitale Angebote genutzt werden.

Umlegung der OK-Programme auf Platz 391

Als Folge der Umstellung sind die Programme der hessischen Offenen Kanäle in Kassel, Fulda, Gießen und Rhein-Main zukünftig auf Programmplatz 391 zu finden.

Weitere Informationen und Hilfe bei der Umstellung erhalten Sie auf der Internetseite des Kabelanbieters: https://www.unitymedia.de/privatkunden/hilfe_service/hilfe_themen/changeday/

Kontakt für Rückfragen:

Annette Schriefers, LPR Hessen, Tel.: 0561/93586-12