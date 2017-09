Ergebnisse der 16. Sitzung der Versammlung der LPR Hessen in der 8. Amtsperiode am 11. September 2017 in Kassel

DAB in Hessen klar auf Vormarsch - Versammlung spricht sich für weiteren DAB-Ausbau aus

DAB in Hessen klar auf Vormarsch - Versammlung spricht sich für weiteren DAB-Ausbau aus

Hessen ist ganz vorn im bundesweiten Vergleich – das ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der DAB+-Reichweitenstudie aus hessischer Sicht.

Die Reichweitenstudie der Landesmedienanstalten belegt, dass die DAB+-Nutzungszahlen überall dort besonders hoch sind, wo es ein breites Programmangebot von öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstaltern gibt. Da dies insbesondere in Hessen der Fall ist, liegt Hessen mit einem DAB+-Nutzungsanteil von 20 % auch an der Spitze der Bundesländer. Dieses Ergebnis wird von der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen), die die Studie in ihrer heutigen Sitzung beraten hat, sehr positiv bewertet.

In Hessen sind die privaten Radioanbieter mit einem Anteil von 20 % an der gesamten Privatradionutzung auf Augenhöhe mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Dies ist eine Besonderheit im bundesweiten Vergleich und sicher auch dem langjährigen Engagement der LPR Hessen für den Übertragungsweg DAB+ geschuldet“, so Winfried Engel, Vorsitzender der Versammlung der LPR Hessen.

Insgesamt bescheinigen die Ergebnisse der Studie DAB+-Programmen bundesweit signifikante Reichweiten, so dass sie in 2018 erstmals unter dem Dach der agma erhoben und in der MA Audio ausgewiesen werden. Damit ist auch der Weg für eine faire Vermarktung von DAB+-Programmen frei.

Die Studie wurde von den Landesmedienanstalten gemeinsam mit der ARD, Absolut digital, Antenne Sylt, Deutschlandradio, Kultradio.fm, lulu Media, Media Broadcast, Radio Energy, Regiocast, Schlagerparadies und Schwarzwaldradio bei mmc beauftragt und von Kantar TNS und IFAK durchführt.

Studienergebnisse und Digitalisierungsbericht 2017 sind abzurufen unter: www.die-medienanstalten.de/publikationen/digitalisierungsbericht.html



Veranstaltungsradio zum „Umstädter Winzerfest“ zugelassen

Das begleitende Rundfunkprogramm zum „Umstädter Winzerfest“ berichtet auch in diesem Jahr mit redaktionellen Beiträgen, Interviews und Live-Schaltungen umfangreich über die Veranstaltung. Das mittlerweile als „Radio Wein-Welle“ bekannte Programm wird vorwiegend von der evangelischen Jugend mitgestaltet und hat auch eine medienpädagogische und generationsübergreifende Ausrichtung. Das Veranstaltungsradio kann voraussichtlich über die UKW-Frequenz 88,9 MHz in der Zeit vom 13. bis 18. September 2017 gehört werden.

Die Versammlung der LPR Hessen konnte die Zulassung im vereinfachten Verfahren erteilen. Die Zulassung ist regional und zeitlich begrenzt. Sie beschränkt sich auf Ort und Dauer der Veranstaltung. Werbung und Sponsoring sind im Rahmen des Veranstaltungsrundfunks zulässig.



Kontakt bei Rückfragen: Annette Schriefers, Tel.: 0561/93586-12.