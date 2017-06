Vom 9. bis 18. Juni 2017 ist die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) in der Landesausstellung (Halle 1, Stand 114) des Hessentags in Rüsselsheim mit einem eigenem Informationsstand und Angeboten für „Groß und Klein“ vertreten.

Die Kinder erwartet in der Landesausstellung ein kleines Abenteuer beim Kinderparcours „Fitte Kids mit Grips“. Zusammen mit fünf Partnern der Landesausstellung hat die LPR Hessen einen Parcours entwickelt, welcher die sportlichen und geistigen Fähigkeiten der kleinen Hessentagsbesucher auf spielerische Art fördern soll.

Der Landeswohlfahrtsverband begeistert dabei die Kids mit dem „Geschicklichkeitsspiel“. Bei der Deutschen Bundesbank steht das „Euroquiz“ im Mittelpunkt. Das Bewegungsspiel „Jakkolo“ lädt beim Landessportbund Hessen e. V. zum Mitmachen ein. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration bietet den „Turmbau zu Babel“ an. Beim Hessischen Kultusministerium begeben sich die Kids auf „Fehlersuche mit Leo“ und bei der LPR Hessen wird man „Medienfit mit Jumpy und Co.“ Wenn alle sechs Stationen geschafft sind, gibt es eine kleine Belohnung.

Alle Erwachsenen und Medieninteressierten bekommen am Informationsstand der LPR Hessen Einblick in die Welt der Medien. Zusammen mit dem Landesfilmdienst Hessen e.V./Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (MuK) wird über aktuelle Medienprojekte informiert.

Direkt am Stand der LPR Hessen lädt das „Hessentagsradio“ zum Besuch des gläsernen Studios ein. Hessentagsbesucher können hier nicht nur hören, sondern auch beobachten wie „Radiomacher“ live auf Sendung gehen oder einen Musikwunsch abgeben. In diesem Jahr sendet Krake e. V. in Kooperation mit Radio Rüsselsheim das Radioprogramm zum Hessentag täglich live von 10 bis 18 Uhr. Empfangbar ist das Hessentagsradio in Rüsselsheim und Umgebung über die UKW-Frequenz 89,0 MHz und weltweit über den Live-Stream www.hessentagsradio.de.

LPR Hessen, Landesausstellung, Halle 1, Stand 114



Kontakt bei Rückfragen: Annika Schulz, Tel.: 0561 93586-34.