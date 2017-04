Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) verleiht zum 14. Mal den MediaSurfer für medienpädagogische Projekte von und mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren. Den Gewinnern winken Preisgelder von insgesamt rund 15.000 €.

Worum geht es?

Um die medienpädagogische Projektarbeit in Hessen weiter zu fördern und zur Nachahmung anzuregen, schreibt die LPR Hessen auch in diesem Jahr den MediaSurfer aus. „Der MediaSurfer ist ein Wettbewerb, der das Engagement und die Kreativität der Kinder und Jugendlichen bei der Erstellung eigener Medienprojekte belohnt“, erklärt Joachim Becker, Direktor der LPR Hessen. „Nach dem Motto ‚Der Weg ist das Ziel‘ liegen uns nicht perfekte Ergebnisse, sondern der medienpädagogische Ertrag am Herzen. Idee, Konzeption und Verlauf der Projekte sind für die Jury wichtig“, betont Becker. Dabei können Projekte aus 2016 mit den Medien Film/Video, Radio/Audio, Computer/Internet oder Smartphone/Tablet eingereicht werden.

Sonderpreis

In Kooperation mit der Medieninitiative „Schule@Zukunft“ des Hessischen Kultusministeriums und mit Unterstützung der Hessischen Medienzentren wird auch in diesem Jahr ein Sonderpreis vergeben. Diesmal unter dem Motto: „Smart, mobil und kreativ – neue digital gestützte Lernformen im Unterricht“. Sehr gelungene Projekte, die die Arbeit mit digitalen Medien und deren Einbindung in den schulischen Alltag zeigen, werden mit 2.500 € prämiert.

Jetzt bewerben!

Das Anmeldeformular, die Teilnahmebedingungen und weitere Hinweise zum diesjährigen MediaSurfer sind unter www.lpr-hessen.de/mediasurfer abrufbar. Die Gewinner werden im Frühjahr 2017 im Cineplex Capitol Kassel gekürt.

Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2016.



Kontakt bei Rückfragen: Annette Schriefers, Tel.: 0561/93586-12