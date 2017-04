Der MediaSurfer-Adventskalender begrüßt Sie jeden Tag mit Clips aus prämierten Medienprojekten. Sie erhalten tolle Einblicke in die Arbeit hessischer MediaSurfer-Gewinner und werden täglich an die Bewerbungsfrist für den MediaSurfer 2016 – MedienKompetenzPreis Hessen erinnert. Der Einsendeschluss ist am 31. Dezember! Eingereicht werden können Projekte aus den Bereichen Radio/Audio, Fernsehen/Video, Computer/Internet oder Handy/Smartphone und Tablet, die im Jahr 2016 erarbeitet wurden.

Bereits zum vierzehnten Mal honoriert die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) mit dem MediaSurfer medienpädagogische Projekte von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren. Bei den Medienprojekten steht der medienpädagogische Ertrag im Vordergrund, perfekte Produktionen sind keine Voraussetzung für eine Auszeichnung.

Der Sonderpreis des Hessischen Kultusministeriums mit Unterstützung der Hessischen Medienzentren steht in diesem Jahr unter dem Motto „Smart, mobil und kreativ – neue digital gestützte Lernformen im Unterricht“.

Mitmachen lohnt sich! Die aktive, praktische Medienarbeit leistet einen Beitrag für eine kompetente und souveräne Mediennutzung. Und auf die glücklichen Gewinner warten Preise von insgesamt rund 15.000 Euro. Also schnell bis zum 31. Dezember für den MediaSurfer 2016 bewerben. Die Gewinner werden in einer Preisverleihung im Frühjahr 2017 gekürt.

Weitere Informationen sind unter http://www.lpr-hessen.de/mediasurfer abrufbar.

Kontakt bei Rückfragen: Annette Schriefers, Tel.: 0561/93586-12.